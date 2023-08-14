Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengembalikan enam ekor Komodo ke habitat aslinya di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Komodo ini merupakan hasil breeding komodo yang ada di Taman Safari Indonesia dari hasil dari perkawinan dua komodo dewasa bernama Rinca dan Rangga.

Keduanya menghasilkan 12 telur yang menjadi anakan komodo. Setelah 2,5 tahun, enam dipilih untuk dikembalikan ke habitatnya.

