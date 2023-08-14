...

Enam Komodo Hasil Kembang Biak di Taman Safari akan Dilepas ke Habitatnya

Giffar Rivana, Jurnalis · Senin 14 Agustus 2023 19:22 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengembalikan enam ekor Komodo ke habitat aslinya di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
 
Komodo ini merupakan hasil breeding komodo yang ada di Taman Safari Indonesia dari hasil dari perkawinan dua komodo dewasa  bernama Rinca dan Rangga.
 
Keduanya menghasilkan 12 telur yang menjadi anakan komodo. Setelah 2,5 tahun, enam dipilih untuk dikembalikan ke habitatnya.
 
Reporter : Giffar Rivana 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

