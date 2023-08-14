Suara dentuman dari bawah tanah bikin geger warga Sumenep, Jatim. Dentuman itu muncul sekitar 11 hari lalu di Desa Moncek Tengah. Dentuman setiap harinya berbunyi sekitar 45 menit sampai 2 jam.

BMKG Malang pastikan di lokasi tidak terjadi gempa saat muncul dentuman. Mereka pun belum bisa memastikan dari mana asal dentuman tersebut.

BPBD Sumenep turut berjaga di lokasi untuk meneliti asal dentuman itu. Diketahui, 3 rumah di titik terdengarnya dentuman juga disterilkan

Kontributor: Abdul Rahem

Produsr: Akira Aulia W

(fru)

