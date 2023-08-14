...

Aksi Dua Kelompok Remaja Terlibat Tawuran di Koja bikin Resah Warga

Rizki Falupi, Jurnalis · Senin 14 Agustus 2023 10:39 WIB
Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan dua kelompok remaja terlibat tawuran. Kejadian terjadi di Jalan Mengkudu, Koja, Jakarta Utara. Para pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan berbagai jenis sajam.
 
Menurut warga sekitar belum diketahui apa motif dari kejadian tersebut. Warga juga tak mengetahui dari mana asal usulnya para remaja itu. 
 
Atas kejadian ini, warga sekitar mengaku dibuat resah dan terancam.
 
Reporter: Rizki Faluvi 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

