Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan dua kelompok remaja terlibat tawuran. Kejadian terjadi di Jalan Mengkudu, Koja, Jakarta Utara. Para pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan berbagai jenis sajam.

Menurut warga sekitar belum diketahui apa motif dari kejadian tersebut. Warga juga tak mengetahui dari mana asal usulnya para remaja itu.

Atas kejadian ini, warga sekitar mengaku dibuat resah dan terancam.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

