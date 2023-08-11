...

Idap Kanker di Tangan, Bocah 7 Tahun di Palangka Raya Tak Bisa Sekolah

Ade Sata, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 14:12 WIB
Wahyu Hidayat (7) hanya bisa berbaring di kamar dengan kondisi lemah. Bocah kelas dua sekolah dasar itu mengidap kanker otot di tangan. Rumahnya di Jalan Tampung Penyeng Dua, Palangka Raya, Kalteng.
 
Kanker di tangan bocah itu membuat tangannya membesar dan sulit bergerak. Kondisi Wahyu diawali saat terjatuh dan tak lama benjolan tumbuh di tangannya.
 
Wahyu sempat berobat ke RSUD Doktor Doris Sylvanus dan dirujuk ke Banjarmasin. Karena tidak ada biaya, keluarga akhirnya merawat Wahyu di rumah.
 
Pemkot Palangka Raya akhirnya membantu pengobatan Wahyu dan membawa ke RS.
 
Kontributor: Ade Sata
Produser: B.Lilia Nova

