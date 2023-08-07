...

Aksinya Terbongkar, Pelaku Tinggalkan Bibit Lobster Senilai Rp5,5 Miliar di Pelabuhan Nongsa Batam

Gusti Yennosa, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2023 20:00 WIB
Bea Cukai Batam kembali menggagalkan penyelundupan ribuan bibit lobster tujuan Singapura senilai Rp5,5 miliar. Puluhan ribu benih lobster sengaja ditinggalkan pelaku di Pelabuhan Internasional Nongsa Pura, Batam setelah aksinya diketahui petugas.
 
Modus para pelaku dengan mengemas bibit lobster ke dalam busa plastik kemudian disimpan dalam styrofoam. Petugas kemudian langsung melepasliarkan lobster ke Perairan Pulau Galang sebelum mati kehabisan oksigen.

