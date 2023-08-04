Sejumlah pelajar diamankan saat akan tawuran, Kamis (3/8) tengah malam. TKP di Jalan Pondok Kopi Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Awalnya warga yang sedang nongkrong melihat kerumunan pelajar. Tak lama warga lain datang memberi tahu kalau akan ada tawuran.

Warga mendatangi TKP dan pelajar yang akan tawuran langsung kabur. Dari puluhan pelajar yang akan tawuran, warga hanya mengamankan tujuh orang.

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

