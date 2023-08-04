...

Sejumlah Pelajar Hendak Tawuran Diamankan Warga Bersama Sajam di Pondok Kopi

Muhammad Farhan, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 07:30 WIB
A A A
Sejumlah pelajar diamankan saat akan tawuran, Kamis (3/8) tengah malam. TKP di Jalan Pondok Kopi Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur.
 
Awalnya warga yang sedang nongkrong melihat kerumunan pelajar. Tak lama warga lain datang memberi tahu kalau akan ada tawuran.
 
Warga mendatangi TKP dan pelajar yang akan tawuran langsung kabur. Dari puluhan pelajar yang akan tawuran, warga hanya mengamankan tujuh orang.
 
Reporter: Muhammad Farhan 
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini