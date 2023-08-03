...

Mencicipi Sedapnya Sinonggi, Papeda Khas Sulawesi Tenggara

Melati Pratiwi, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 11:00 WIB
Kuliner Indonesia timur yang terkenal dengan Papeda memang menggiurkan. Tak berbeda jauh dengan Papeda yang ada di Papua dan Maluku. Di Kendari, Sulawesi Tenggara juga terdapat Papeda dengan nama yang unik yaitu Sinonggi. 
 
Disajikan dengan disajikan olahan ikan berkuah dan juga sayur bening. Ikannya menggunakan jenis ikan Salem dan rasa kuahnya asam. Cita rasa asam sendiri muncul dari penggunaan asam jawa di dalamnya. 
 
Tidak ada santan sama sekali, kuah ikannya benar-benar enak, gurih dan segar. Untuk menikmati Sinonggi di kota Kendari, anda bisa mengunjungi Rumah Makan Aroma Paccikala  yang berada di Jl. Sao Sao No.240, Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
 
Reporter : Melati Pratiwi 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

