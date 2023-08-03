...

Sambut Piala Dunia Basket, Trofi FIBA World Cup 2023 Mampir di Kota Surabaya

Rahmat Ilyasan, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 20:30 WIB
FIBA World Cup 2023 Trophy Tour mampir di Kota Surabaya. Piala emas basket tersebut dipamerkan di komplek Balai Pemuda, Surabaya.
 
Surabaya menjadi kota ketiga setelah Bali dan Solo dalam rangkaian tur trofi FIBA World Cup 2023. Kedatangan trofi yang akan diperebutkan 32 negara ini mendapat sambutan antusias dari pengunjung.
 
Para pengunjung bisa melihat lebih dekat sekaligus berfoto bersama Trophy FIBA World Cup. Hadirnya trofi ini bertujuan agar masyarakat ikut merasakan euforia Piala Dunia Basket yang akan digelar di Jakarta 25 Agustus- 3 September 2023.
 
Reporter : Rahmat Ilyasan
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

