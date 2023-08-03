FIBA World Cup 2023 Trophy Tour mampir di Kota Surabaya. Piala emas basket tersebut dipamerkan di komplek Balai Pemuda, Surabaya.

Surabaya menjadi kota ketiga setelah Bali dan Solo dalam rangkaian tur trofi FIBA World Cup 2023. Kedatangan trofi yang akan diperebutkan 32 negara ini mendapat sambutan antusias dari pengunjung.

Para pengunjung bisa melihat lebih dekat sekaligus berfoto bersama Trophy FIBA World Cup. Hadirnya trofi ini bertujuan agar masyarakat ikut merasakan euforia Piala Dunia Basket yang akan digelar di Jakarta 25 Agustus- 3 September 2023.

Reporter : Rahmat Ilyasan

Produser : Febry Rachadi

(rns)

