Ketua Umum PSSI, Erick Thohir optimis Stadion Si Jalak Harupat di Bandung lolos seleksi FIFA. Stadion Si Jalak Harupat ini dipilih sebagai salah satu venue untuk Piala Dunia U-17.

Erick Thohir yakin karena sebelumnya stadion itu dinyatakan layak sebagai salah satu stadion untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U-20 yang tidak jadi digelar di Indonesia.

Sebelumnya, pihak federasi dari FIFA bersama tim PSSI sudah melakukan peninjauan ke Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (30/7).

