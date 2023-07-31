Ketua Umum PSSI, Erick Thohir optimis Stadion Si Jalak Harupat di Bandung lolos seleksi FIFA. Stadion Si Jalak Harupat ini dipilih sebagai salah satu venue untuk Piala Dunia U-17.
Erick Thohir yakin karena sebelumnya stadion itu dinyatakan layak sebagai salah satu stadion untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U-20 yang tidak jadi digelar di Indonesia.
Sebelumnya, pihak federasi dari FIFA bersama tim PSSI sudah melakukan peninjauan ke Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (30/7).
Kontributor: Erick Fahrizal
Produser: Akira Aulia W
(fru)
