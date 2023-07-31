...

Ketua PSSI Erick Thohir Sebut Stadion Si Jalak Harupat Pasti Lolos Jadi Venue Piala Dunia U-17

Erick Fahrizal, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 16:02 WIB
A A A
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir optimis Stadion Si Jalak Harupat di Bandung lolos seleksi FIFA. Stadion Si Jalak Harupat ini dipilih sebagai salah satu venue untuk Piala Dunia U-17. 
 
Erick Thohir yakin karena sebelumnya stadion itu dinyatakan layak sebagai salah satu stadion untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U-20 yang tidak jadi digelar di Indonesia. 
 
Sebelumnya, pihak federasi dari FIFA bersama tim PSSI sudah melakukan peninjauan ke Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (30/7). 
 
Kontributor: Erick Fahrizal
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini