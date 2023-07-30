Inilah Kerapan Kambing Congklangan yang digelar masyarakat Kota Probolinggo di Lapangan Sodor, Kedunggaleng.

Yang membedakan kerapan kambing pada umumnya adalah balap ini hanya menggunakan satu kambing. Sedangkan kerapan kambing pada biasanya menggunakan 2 kambing yang disatukan dengan keleles.

Lintas balapan kerapan kambing miliki panjang 100-120 meter.

Sang joki juga membuntuti kambing yang berlomba dari belakang guna memacu kambing cepat sampai garis akhir.

Kerapan Kambing Congklangan ini bermula dahulu kala saat anak-anak pengembala kambing iseng bermain adu cepat kambing miliknya di sawah.

Seiring perkembangan zaman, tradisi ini kemudian dilombakan dan kini sudah menjadi tradisi masyarakat Probolinggo di setiap momen besar.

