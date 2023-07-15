Sebuah gua ditemukan di area tambang batu kapur di Desa Jadi, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Jawa Timur. Gua pertama kali ditemukan oleh Suwarto, pekerja tambang, yang sedang menggergaji batu kumbung

Ia mendengar gemuruh air dari sebuah lubang kecil dan memutuskan untuk membuka lubang kecil tersebut. Setelah berhasil dibuka, ia dikejutkan dengan aliran deras sungai bawah tanah yang ada di dalam gua

Gua memiliki kedalaman 5 meter dan panjang sekitar 50 hingga 70 meter. Banyak warga sekitar yang turun melihat isi gua untuk merasakan segarnya air sungai bawah tanah

(fru)

