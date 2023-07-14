Jemaah haji Sumut yang meninggal dunia di Arab Saudi mencapai 35 orang. Dari jumlah itu, dua di antara jemaah haji berasal dari Kloter sembilan. Jumlah jemaah haji Kloter sembilan mencapai 352 jemaah

Jemaah berasal dari Kabupaten Labuhan Batu, Karo dan Toba Samosir. Hingga saat ini, Jumat (14/7) sebanyak sembilan Kloter telah tiba di Sumut

Total jemaah haji yang berangkat dari Sumut mencapai 24 Kloter. Petugas memeriksa kesehatan jemaah sebelum pulang ke daerahnya

