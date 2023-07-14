...

Sebanyak 35 Jemaah Haji Asal Sumut Meninggal Dunia di Arab Saudi

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 11:00 WIB
Jemaah haji Sumut yang meninggal dunia di Arab Saudi mencapai 35 orang. Dari jumlah itu, dua di antara jemaah haji berasal dari Kloter sembilan. Jumlah jemaah haji Kloter sembilan mencapai 352 jemaah
 
Jemaah berasal dari Kabupaten Labuhan Batu, Karo dan Toba Samosir. Hingga saat ini, Jumat (14/7) sebanyak sembilan Kloter telah tiba di Sumut
 
Total jemaah haji yang berangkat dari Sumut mencapai 24 Kloter. Petugas memeriksa kesehatan jemaah sebelum pulang ke daerahnya

