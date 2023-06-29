Ribuan Alquran di Masjid Al Jabbar yang sempat hilang kini kembali baru. Masjid Al Jabbar mendapat donasi Alquran dari mantan Gubernur Jabar, Ahmad Heriawan yang mendonasikan lebih dari seribu Alquran.

Alquran baru menggantikan kitab suci yang hilang dibawa pengunjung. Pihak masjid mengimbau warga agar tidak membawa pulang Alquran.

Kontributor: Ervan David

Produser: B.Lilia Nova

