Jemaah haji telah menyelesaikan wukuf di Arafah dan mabit (bermalam) di Muzdalifah. Saat ini seluruh jemaah haji termasuk dari Indonesia berada di Mina. Selain bermalam, jemaah melaksanakan rangkaian ibadah melempar jumrah, Ula, Wustho, dan Aqobah

Selama di Mina, jemaah haji diminta fokus aktivitas ibadah. Bagi jemaah yang lansia dan risti, pelaksanaan lontar jumrah bisa diwakilkan keluarga, teman seregu atau petugas. Jemaah dapat bercukur/tahallul awal setelah pelaksanaan lontar jumrah Aqabah (10 Zulhijah)

(fru)

