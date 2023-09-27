Sejumlah pria bergamis datang ke sebuah outlet mie pedas di Madura (27/9/2023). Mereka lantas mengucapkan "Lailahaillallah" pada para pengunjung.

Hal tersebut semata untuk mendoakan pengunjung agar selamat dan ingat akan Tuhan. Video momen tersebut viral di media sosial. Warganet menyebutkan outlet mie tersebut telah diruqyah.

Produser : Dea K. Charity

Reporter : Diwan Mohammad Zahri

