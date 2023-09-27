...

Aksi Kelompok Pria Berjubah Doakan Pengunjung Restoran Mie Pedas di Madura, Viral di Media Sosial

Diwan Mohammad Zahri, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 14:45 WIB
Sejumlah pria bergamis datang ke sebuah outlet mie pedas di Madura (27/9/2023). Mereka lantas mengucapkan "Lailahaillallah" pada para pengunjung.
 
Hal tersebut semata untuk mendoakan pengunjung agar selamat dan ingat akan Tuhan. Video momen tersebut viral di media sosial. Warganet menyebutkan outlet mie tersebut telah diruqyah.
 
 
Produser : Dea K. Charity
Reporter : Diwan Mohammad Zahri

(fru)

