Beginilah rekaman saat sejumlah OTK melakukan sweeping di Kabupaten Deliserdang, Sumut. Tepatnya di Jalan Jamin Ginting, KM 23, Desa Sembelang, Kecamatan Pancur Batu.

Sejumlah pemuda terlihat menenteng senapan angin dan membawa senjata tajam. Diduga mereka tengah menunggu truk incarannya untuk diserang. Lalu dua truk yang tengah melintas kemudian langsung diberhentikan.

Para pelaku menembak kaca mobil yang mengakibatkan kaca pecah dan mengenai kepala sang sopir. Atas kejadian ini kedua korban telah membuat laporan ke Polsek Pancur Batu.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

Produser: Akira AW

