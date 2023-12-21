Ajudan Bupati Kutai Barat menyeret dan memukuli sopir truk hingga terkapar di jalanan Jembatan Kinong, Kutai Barat.

Peristiwa dipicu saat rombongan Bupati Kutai Barat meminta jalan kepada supir truk, namun supir tidak memberikan jalan hingga membuat ajudan Bupati tersulut emosi dan menganiaya korban.

Bupati Kutai Barat FX Yapan meminta maaf kepada masyarakat dan korban atas kejadian yang dilakukan ajudannya.

Kontributor: Maskaryadiansyah

