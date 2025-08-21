...

Fantastis! KPK Tunjukan Barang Bukti Hasil OTT Wamenaker Noel, Ada Nissan GT-R hingga Ducati

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 21 Agustus 2025 19:19 WIB
A A A
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, berupa uang, 15 kendaraan roda empat, dan beberapa motor mewah.
 
KPK memamerkan kendaraan sitaan di gedung Merah Putih, di antaranya Nissan GT-R biru, Suzuki Jimny, Jeep, enam mobil lain seperti Toyota, BMW, Mitsubishi, serta tujuh motor termasuk lima Ducati dan dua Vespa matic. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut pihaknya juga mengamankan 14 orang dalam OTT tersebut, termasuk Noel.

(rvt)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini