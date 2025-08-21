Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, berupa uang, 15 kendaraan roda empat, dan beberapa motor mewah.

KPK memamerkan kendaraan sitaan di gedung Merah Putih, di antaranya Nissan GT-R biru, Suzuki Jimny, Jeep, enam mobil lain seperti Toyota, BMW, Mitsubishi, serta tujuh motor termasuk lima Ducati dan dua Vespa matic. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut pihaknya juga mengamankan 14 orang dalam OTT tersebut, termasuk Noel.

(rvt)

