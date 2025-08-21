...

Menko PMK Bungkam soal Balita di Sukabumi Meninggal Akibat Cacingan: Saya Ngantuk

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 21 Agustus 2025 19:18 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bungkam terkait kasus Raya, balita berusia empat tahun di Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal akibat infeksi cacingan.
 
Pratikno hanya mengatakan bahwa detail kasus tersebut sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Mungkin anu ya, Kemenkes yang ngawal cukup detail,” katanya kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
 
Lebih lanjut, Pratikno pun kembali menegaskan permasalahan ini akan ditangani Kemenkes. “Nanti di Kemenkes ya. Mungkin akan boleh...”
 
Namun, ketika awak media akan menanyakan lebih lanjut mengenai koordinasi pemerintah terkait masalah ini, Pratikno berkelakar dirinya mengantuk. “Enggak tau saya ini agak ngantuk dikit ini,” kelakarnya sambil menunjuk dirinya.
 
Diketahui, Raya (3) asal Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia setelah dirawat sembilan hari di rumah sakit akibat cacingan akut. Menurut Relawan Rumah Teduh Sukabumi bahwa perawatan medis yang dijalani Raya sempat terkendala biaya karena tidak memiliki identitas resmi maupun kepesertaan BPJS Kesehatan.
 
Rumah Teduh Sahabat pun menjadi pihak yang mendampingi pengobatan Raya, bahkan harus menanggung biaya hingga Rp23 juta karena tidak tercatat sebagai peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

(rvt)

