Bikin Heboh! Sule Mendadak Drop di Indramayu, Sakit Apa Sebenarnya?

Kemas Nurrachman , Jurnalis · Selasa 19 Agustus 2025 18:19 WIB
Kabar mengejutkan datang dari komedian senior, Entis Sutisna alias Sule. Saat tengah menjalani jadwal padat di Indramayu, Jawa Barat, Sule mendadak jatuh sakit hingga harus mendapat perawatan darurat dengan selang infus di kamar hotel tempatnya menginap.
 
Lewat unggahan di Instagram pribadinya @ferdinand_sule, ayah dari Rizky Febian itu membagikan kondisinya yang tampak lemah di atas ranjang.
 
Usut punya usut, Sule mengalami permasalahan di perut. Ada bakteri di usus yang membuat dirinya harus terbaring di kamar hotel.
 
Rekan sekaligus sahabat dekat, Andre Taulany, menuliskan pesan dukungannya 
 
“Sul, sembuh ya. Sehat-sehat, istirahat yang cukup.”

(kem)

