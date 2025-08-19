Meisya Siregar harus menjalani operasi histeroskopi setelah mengalami masalah pada rahimnya. Pasalnya, ia tidak melepas IUD setelah sembilan tahun melahirkan putra bungsunya.

"Jujur ya, aku sempat parno saat mengalami pendarahan yang luar biasa di luar siklus mens," kata Meisya Siregar dikutip dari Instagram miliknya.

Meisya Siregar mengaku didiagnosa oleh dokter memiliki hiperplasia endometrium atau penebaran dinding rahim, polipoid endometrium dan mioma pada organ reproduksinya.

