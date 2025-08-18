...

Tak Hanya Pantai, Bangka Belitung Juga Terkenal dengan Kekayaan Kuliner Khasnya

Ali Mubarkah, Jurnalis · Senin 18 Agustus 2025 21:45 WIB
Selain memiliki pantai-pantai indah dengan pasir putih dan laut biru jernih, Bangka Belitung juga menyimpan pesona kuliner khas yang tak kalah memikat. Ragam masakannya sarat dengan cita rasa Nusantara, mulai dari hidangan laut segar hingga olahan berbahan sagu yang unik.
 
Beberapa kuliner populer yang wajib dicoba antara lain Lempah Kuning dengan kuah asam pedas segar, Mie Koba berkuah ikan tenggiri gurih, hingga Rusip yang khas dengan rasa fermentasi ikan teri. Ada juga Pantiaw dan Lakso yang menawarkan kelezatan autentik. Semua sajian ini membuat Bangka Belitung bukan hanya surga bahari, tetapi juga destinasi kuliner yang menggugah selera.

(ali)

