Presiden Prabowo Resmikan Ratusan Satuan Tempur, Indonesia Kembali Jadi Macan Asia

Tim Okezone, Jurnalis · Minggu 17 Agustus 2025 13:52 WIB
Kekuatan militer mencerminkan pengaruh suatu negara di tengah gejolak geopolitik, yang tidak hanya diukur dari jumlah alutsista, tetapi juga kemajuan teknologi, kualitas personel, dan infrastruktur. Global Firepower menempatkan Indonesia di peringkat 13 militer terkuat dunia 2025, unggul dari Jerman, Israel, dan Malaysia, dengan kekuatan yang kian meningkat usai Presiden Prabowo Subianto meresmikan 162 satuan tempur baru, termasuk enam Kodam, puluhan brigade, dan ratusan batalion di Pusdiklatpassus TNI AD, Batujajar.
 
Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat postur pertahanan, merespons ancaman, serta meningkatkan efektivitas komando dan pembinaan teritorial. Prabowo menegaskan menjadi prajurit adalah kehormatan sekaligus panggilan jiwa untuk berkorban demi bangsa, mengingatkan sejarah perjuangan, dan menekankan pentingnya militer kuat sebagai syarat mutlak kemerdekaan.
 
Pembentukan satuan baru ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen negara menjaga kedaulatan dan memastikan Indonesia siap membela diri di segala kondisi.

