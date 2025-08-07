...

PSSI dengan Dibentuknya NDRC: Wadah untuk Selesaikan Sengketa Pemain, Pelatih hingga Klub

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 07 Agustus 2025 12:21 WIB
PSSI secara resmi memperkenalkan National Dispute Resolution Chamber (NDRC) kepada publik pada Rabu (6/8), meskipun lembaga ini sebenarnya telah terbentuk sejak Juli 2019 dengan tujuan menyelesaikan berbagai sengketa di dunia sepak bola, khususnya antara pemain, pelatih, dan klub. 
 
Ketua NDRC, Togi Pangaribuan, menjelaskan bahwa NDRC merupakan lembaga arbitrase yang menangani konflik di ranah sepak bola profesional, dan keabsahannya telah diakui oleh FIFA sejak awal tahun lalu.
 
Dalam konferensi pers tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik keberadaan NDRC sebagai bagian dari komitmen federasi untuk membangun ekosistem sepak bola yang sehat dan berkeadilan. Menurut Erick, NDRC berfungsi sebagai mekanisme check and balance dalam menyikapi berbagai isu atau konflik antara pemain, pelatih, maupun antar klub, sehingga menciptakan iklim kompetisi yang lebih profesional dan transparan.

