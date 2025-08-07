...

Polemik Royalti Lagu, MK: WR Supratman Bisa Jadi Orang Terkaya di Indonesia

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 07 Agustus 2025 12:30 WIB
Ramai di media sosial, Undang-Undang Hak Cipta memantik polemik tajam. Di satu sisi, perlindungan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta lagu diperkuat. Namun di sisi lain, kekhawatiran muncul dari pelaku industri kecil seperti pemilik kafe dan penyanyi panggung yang khawatir harus membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka putar atau bawakan.
 
Sorotan tajam datang dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang perkara nomor 37/PUU-XXIII/2025, Hakim Arief Hidayat menegaskan bahwa penerapan aturan secara tekstual bisa menghasilkan implikasi luar biasa. Ia memberi ilustrasi mengejutkan: jika royalti dihitung ketat, WR Supratman bisa saja menjadi sosok terkaya di negeri ini karena lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh rakyat setiap tahun sejak lama.

