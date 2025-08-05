...

Dorong Wisata Domestik, Menpar Janjikan Diskon Hotel hingga 80% di Libur HUT RI

Ali Mubarkah, Jurnalis · Selasa 05 Agustus 2025 22:16 WIB
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan hadiah spesial untuk masyarakat dalam rangka HUT RI ke-80 berupa diskon tarif hotel hingga 80 persen.
 
Program ini merupakan hasil kerja sama pemerintah dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mendorong pariwisata domestik.
 
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/8), Widiyanti juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan program diskon serupa hingga akhir tahun menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

