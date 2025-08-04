...

Tak Hanya Pemandangan Indah, Bali Juga Punya Kuliner Menggoda yang Wajib Dicoba

Ali Mubarkah, Jurnalis · Senin 04 Agustus 2025 22:28 WIB
Di balik keindahan alam Bali yang memukau dengan pantai-pantainya yang eksotis dan pemandangan alam yang menenangkan, tersimpan kekayaan kuliner yang tak kalah menggoda. Pulau Dewata tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga lidah lewat berbagai sajian khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, hingga nasi campur Bali yang sarat bumbu dan tradisi. Setiap hidangan mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, menjadikan pengalaman wisata di Bali semakin lengkap dan berkesan. Bagi para pencinta kuliner, menikmati hidangan khas Bali adalah cara lain untuk menyelami keunikan pulau ini.

