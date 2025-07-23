STRIKER Tim Nasional Sepakbola Indonesia U-23 Jens Raven gagal menjebol gawang Malaysia ketika bertanding di babak penyisihan grup Piala AFF U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin, 21 Juli 2025. Hasil ini tentu sangat berkebalikan ketika melawan Brunei Darussalam. Kala itu penyerang kelahiran Dordrecht, Belanda ini sukses memborong 6 gol!

Lantas kenapa Jens seperti mati kutu saat berhadapan dengan Harimau Malaya? Pengamat sepakbola Rais Adnan menilai kualitas Malaysia jauh di atas Brunei. Artinya pasukan Gerald Vanenburg menemukan lawan relative sepadan. Faktor ini membuat Timnas kesulitan membongkar pertahanan lawan.

Dengan kemampuan setara, pasokan bola baik dari tengah maupun sayap untuk Jens Raven tidak selancar sebelumnya.

“Jens Raven kalau melihat determinasinya juga cukup luar biasa sebenarnya di dua pertandingan awal (lawan Brunei dan Filipina). Dia juga mau membantu pertahanan kemudian mencoba mencari ruang kosong beberapa kali. Tapi sayang memang supply-nya ke dia tidak seperti ketika menghadapi Brunei,” kata Rais dalam perbincangan di program Morning Zone, dikutip Rabu (23/7/2025).

Disinggung apakah dengan mandulnya Jens ketika menghadapi lawan kuat berarti memperkecil peluangnya masuk timnas senior? Rais menepisnya. Dalam pandangannya, Jens masih butuh waktu.

“Kalau dibilang belum layak, tidak juga. Tapi patut dicoba ya karena kalau dia dicoba ke level senior pastinya akan ikut meningkat secara kualitas permainan maupun kematangan bermain. Kalau tidak dicoba, sangat disayangkan karea dia salah satu striker potensial yang kita miliki,” ujarnya.

(zen)

Follow Berita Okezone di Google News