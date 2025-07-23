PENGAMAT sepakbola Rais Adnan menyebut Tim Nasional Sepakbola Indonesia U-23 punya pekerjaan rumah besar. Berkaca dari hasil imbang tanpa gol melawan Malaysia dalam laga Piala AFF U-23, pemain Garuda Muda terlihat masih menonjolkan permainan individu.

Kritik ini diungkapkan ketika menjadi narasumber program Morning Zone di Okezone. Rais menilai permainan Garuda Muda ketika melawan Malaysia pada Senin, 21 Juli 2025 sebetulnya cukup apik. Dari penguasaan bola, Jens Raven dkk lebih baik.

Namun, berbagai serangan yang dibangun tidak cukup efektif menjebol gawang Malaysia. Beberapa serangan itu bahkan mudah dipatahkan lawan.

“Nah, ini membuktikan juga bahwa ketika kita menghadapi lawan yang selevel, ternyata kita masih kesulitan untuk bisa mencetak gol. Ini tampaknya harus segera dibenahi oleh Coach Gerard Vanenburg di laga semifinal nanti,” kata dia.

Rais juga menyoroti kemampuan finishing Timnas. Menurut dia, ada kecenderungan Garuda Muda tidak bermain kolekfit.

“Kita terlihat begitu mengandalkan para pemain sayap, kecepatan dari Ryan Hanan, kemudian Victor Dhetan maupun Arjuna yang bisa dipatahkan oleh para pemain belakang Malaysia. Itu yang membuat suplai bola ke Jens Raven agak sedikit mandek ya. Ini yang masih menjadi masalah pemain kita,” ucapnya.

