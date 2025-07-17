Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia mengikuti latihan di Stadion Madya, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025). Latihan tersebut digelar jelang laga penyisihan grup Piala AFF U-23 melawan Filipina.

Duel Timnas U-23 Indonesia vs Filipina akan tersaji pada laga kedua Grup A Piala AFF U-23 2025. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 18 Juli 2025, pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg usung misi wajib menang lawan Filipina demi menghindari risiko tersingkir dari Piala AFF U-23 2025.

Setelah melawan Filipina, tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Malaysia di laga pamungkas yang berlangsung pada Senin (12/7).

(ali)

Follow Berita Okezone di Google News