Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan Timnas Indonesia U-23 untuk tidak jumawa usai menang telak 8-0 atas Brunei Darussalam di laga perdana Grup A Piala AFF U-23 2025, dan meminta fokus penuh menghadapi Filipina yang tampil impresif usai mengalahkan Malaysia 2-0.

Sementara itu, mantan Kepala Desa Sekipi di Lampung Utara, Jonsen, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan lapangan sepak bola desa senilai Rp570 juta, dengan kerugian negara mencapai Rp434 juta berdasarkan hasil audit Inspektorat.

