KLUB sepakbola yang berkompetisi di Liga 1 atau Super League 2025-2026 kini diperbolehkan merekrut 11 pemain asing. Keputusan ini muncul dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT LIB di Jakarta, Senin (7/72025).

LIB menegaskan, meski diperbolehkan merekrut 11 pemain asing namun klub tidak boleh memainkan mereka sekaligus. RUPS memutuskan hanya 8 pemain yang bisa dimainkan dalam satu pertandingan.

Lantas, bagaimana dampak keputusan ini? Bagaimana dengan nasib pemain-pemain local? Apakah mereka mampu bersaing atau akhirnya terpinggirkan?

Podcast Locker Room mendatangkan dua pundit kenamaan Indonesia yaitu Yusuf Kurniawan alias Bung Yuke dan Benhard Sitorus. Dipandu host andalan, Fadly Sungkara, mereka mengupas tajam hasil rapat RUPS PT LIB, dari regulasi 11 pemain asing hingga berubahnya nama Liga 1 menjadi Super League!

