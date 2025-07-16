...

Locker Room: Aturan 11 Pemain Asing, Awas Pemain Lokal Auto Tergusur ke Kasta Kedua!

Zen Teguh, Jurnalis · Rabu 16 Juli 2025 15:46 WIB
A A A
KLUB sepakbola yang berkompetisi di Liga 1 atau Super League 2025-2026 kini diperbolehkan merekrut 11 pemain asing. Keputusan ini muncul dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT LIB di Jakarta, Senin (7/72025).
 
LIB menegaskan, meski diperbolehkan merekrut 11 pemain asing namun klub tidak boleh memainkan mereka sekaligus. RUPS memutuskan hanya 8 pemain yang bisa dimainkan dalam satu pertandingan.
 
Lantas, bagaimana dampak keputusan ini? Bagaimana dengan nasib pemain-pemain local? Apakah mereka mampu bersaing atau akhirnya terpinggirkan?
 
Podcast Locker Room mendatangkan dua pundit kenamaan Indonesia yaitu Yusuf Kurniawan alias Bung Yuke dan Benhard Sitorus. Dipandu host andalan, Fadly Sungkara, mereka mengupas tajam hasil rapat RUPS PT LIB, dari regulasi 11 pemain asing hingga berubahnya nama Liga 1 menjadi Super League! 

(fro)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini