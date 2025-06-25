...

Sebelas WNI Dievakuasi dari Iran, Telah Tiba di Indonesia Hingga Mobil Terjun ke Atap Rumah

Feri Usmawan, Jurnalis · Rabu 25 Juni 2025 09:30 WIB
Mantan Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, divonis 5,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung karena terbukti melakukan korupsi proyek Dishub Kota Bandung, termasuk pengadaan CCTV, PJU, dan penerangan jalan lingkungan, serta memberi suap Rp1 miliar kepada beberapa anggota DPRD dan menerima gratifikasi senilai Rp626,7 juta.
 
Sementara itu, sebuah insiden unik terjadi di Balikpapan saat sebuah mobil meluncur dari lereng curam dan menghantam atap rumah warga tanpa menimbulkan korban jiwa; evakuasi dilakukan dengan alat berat, dan polisi mengimbau kewaspadaan di jalur menurun.
 
Di sisi lain, Kemenlu berhasil mengevakuasi 11 WNI dari Iran yang tiba di Indonesia dalam keadaan selamat di tengah meningkatnya konflik Iran-Israel, sebagai bagian dari perlindungan terhadap 386 WNI yang tercatat berada di sana.

(fru)

