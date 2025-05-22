Kementerian Agama melalui PPIH menyediakan 450 bus shalawat untuk mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram. Sayangnya, masih ada jemaah yang memilih naik taksi.

Kepala Bidang Perlindungan Jamaah PPIH Arab Saudi, Harun Ar-Rasyid mengingatkan agar jemaah memanfaatkan tiga terminal bus shalawat yang telah disiapkan. Namun, jika ingin berkeliling Makkah dan memilih taksi, jemaah perlu berhati-hati.

