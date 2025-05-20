Jelang aksi demo besar-besaran pada Selasa (20/5/2025) siang layanan ojek online (ojol) roda dua dan empat masih beroperasi normal. Aksi dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB di sejumlah titik Jakarta.

Tampak di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, pukul 10.30 WIB menunjukkan pengemudi ojol masih aktif menerima pesanan tanpa gangguan operasional.

Salah satu pengguna, Rineka, menyebut pemesanan ojol pagi ini berjalan lancar. Ia berharap aksi demo tidak mengganggu layanan transportasi.

