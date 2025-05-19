...

Momen Petugas Haji 2025 Sigap Layani Lansia dengan Hati di Bandara Jeddah

Ramdani Bur, Jurnalis · Senin 19 Mei 2025 11:43 WIB
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2025 sigap memberi bantuan kepada jemaah lanjut usia (Lansia). Momen itu terjadi saat jemaah lansia dari Embarkasi Palembang mendarat di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (18/5/2025). 
 
Lebih dari 28 petugas dari berbagai sektor kompak mendorong kursi roda dan mendampingi jemaah hingga duduk di dalam bus yang telah disiapkan. Sementara itu, berdasarkan data Siskohat pada Senin (19/5/2025) sekitar 115.700 jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi. 
 
Jumlah ini akan terus bertambah hingga akhir penerbangan pada 31 Mei 2025. Diharapkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar. 
 
Reporter: Ramdani Bur 
 

(fru)

