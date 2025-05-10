...

Gubernur Pramono Minta Tiap RT Punya 2 APAR untuk Cegah Kebakaran di Wilayah Padat Penduduk

Feri Usmawan, Jurnalis · Sabtu 10 Mei 2025 14:07 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menargetkan pengadaan dua tabung alat pemadam api ringan (APAR) di 30.679 RT sebagai upaya meminimalisir peristiwa kebakaran di permukiman padat penduduk. 
 
"Kita tahu di Jakarta ini banyak sekali daerah yang padat penduduk. Sehingga, ketika terjadi kebakaran kesulitan memadamkan api yang akhirnya masuk ke daerah padat penduduk. Diharapkan masing-masing RT di Jakarta memilii dua APAR," kata Pramono di Kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (9/5/2025).
 

(fru)

