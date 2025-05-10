...

Dedi Mulyadi Ajak Seluruh Pengkritik Datang ke Barak Militer

Feri Usmawan, Jurnalis · Sabtu 10 Mei 2025 11:22 WIB
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyerukan partisipasi berbagai pihak untuk turut memantau pelaksanaan pendidikan karakter bagi siswa bermasalah di barak militer, sebagai bentuk keterbukaan terhadap kritik publik yang muncul.
 
"Kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik. Kalau menilai dari jauh dan katanya itu tidak akan pernah selesai" ujar Dedi Mulyadi , Kamis (8/5/2025).
 

(fru)

