...

Ajudan dan Kuasa Hukum Jokowi Serahkan Ijazah Asli ke Bareskrim

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Jum'at 09 Mei 2025 11:24 WIB
A A A
Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Jokowi menyerahkan ijazah asli Jokowi ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025). Jokowi tak hadir karena hanya dokumen yang diminta penyidik.
 
Kuasa hukum Yakup Hasibuan tiba sekitar pukul 09.29 WIB. Yakup didampingi ajudan Jokowi dan perwakilan keluarga. 
 
Usai memberi keterangan pers, mereka langsung masuk ke gedung Bareskrim. Penyerahan ini menindaklanjuti laporan dugaan ijazah palsu dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). 
 
Hingga kini, 31 saksi telah diperiksa dan penyelidikan masih berlangsung.
 
 
Reporter: Danandaya Arya Putra

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini