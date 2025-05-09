Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Jokowi menyerahkan ijazah asli Jokowi ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025). Jokowi tak hadir karena hanya dokumen yang diminta penyidik.

Kuasa hukum Yakup Hasibuan tiba sekitar pukul 09.29 WIB. Yakup didampingi ajudan Jokowi dan perwakilan keluarga.

Usai memberi keterangan pers, mereka langsung masuk ke gedung Bareskrim. Penyerahan ini menindaklanjuti laporan dugaan ijazah palsu dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Hingga kini, 31 saksi telah diperiksa dan penyelidikan masih berlangsung.

Reporter: Danandaya Arya Putra

(fru)

