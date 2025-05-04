Dalam momentum peringatan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembahasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

Sebagai respons atas pernyataan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap langkah pemerintah demi memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemberantasan korupsi di Indonesia.

(fru)

