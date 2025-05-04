Kepala Bidang Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Razman Arif Nasution, menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso atas pernyataan keras yang sebelumnya dilontarkan Ketua Umum GRIB, Rosario de Marshall alias Hercules.

“Statement Pak Hercules sebetulnya adalah bentuk keberatan atas pandangan Bang Yos yang seolah menganggap baret merah yang digunakan ormas adalah bentuk penyalahgunaan simbol militer. Padahal, baret merah kami tidak identik dengan TNI. Ini hanya simbol internal kami sebagai organisasi masyarakat,” tegas Razman.

(fru)

