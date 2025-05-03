...

Miss Indonesia Monica Sembiring Bangun Akses Air Bersih di Kampung Ciseke Banten

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 03 Mei 2025 08:00 WIB
Miss Indonesia, Monica Sembiring menginisiasi proyek pembangunan akses air bersih di Kampung Ciseke, Desa Padarincang, Serang, Banten. Program ini diharapkan dapat membuat warga bisa hidup lebih sehat.
 
Peresmian proyek ini ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Founder & Chairwoman Organisasi Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo pada Senin (14/4/2025) bertempat di MNC Bank Tower.
 
Monica menjelaskan proyek ini telah rampung pada 16 Februari 2025 silam. Pembangunan pipa sepanjang 3 kilometer, satu reservoir, dua penampungan air hingga tiga fasilitas MCK berhasil dibangun untuk kebermanfaatan warga.
 
Ini sebuah kemewahan yang tidak pernah mereka terima seumur hidup mereka, ucap Monica.
 
Ia berharap proyek yang bisa dimanfaatkan langsung warga ini turut memberikan dampak bagi kehidupan warga sekitar. Bahkan menurutnya, akses hidup yang lebih sehat juga dapat meningkatkan taraf ekonomi hingga edukasi warga.
 

