Arab Saudi memastikan tidak akan memberikan toleransi bagi jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji tanpa dokumen resmi pada musim haji 2025.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak tergoda bujuk rayu dari oknum yang menawarkan jalur haji ilegal, karena hal itu dapat merugikan diri sendiri dan melanggar hukum.

"Saudi tahun ini super-super ketat. Keluar hotel tanpa visa haji saja tidak boleh. Turun dari bus tanpa visa, langsung disuruh naik lagi. Jangan coba-coba," tegas Nasaruddin Umar.

(rns)

