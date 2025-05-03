...

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 03 Mei 2025 15:11 WIB
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna membahas mekanisme penyembelihan hewan dam yang merupakan kewajiban bagi jemaah haji asal Indonesia.
 
Ia menyebutkan, hingga kini, Kementerian Agama masih menunggu fatwa resmi dari MUI sebelum mengambil langkah lanjutan.
 
"Sampai hari ini juga kami masih menanti fatwa Majelis Ulama tentang kebolehan kita untuk menyembelih di tanah air," kata Nasaruddin di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Kamis (1/5/2025).
 

