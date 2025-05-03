Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa mayoritas kasus kematian jemaah haji Indonesia disebabkan oleh pneumonia dan serangan jantung. Ia menyoroti keterlambatan penanganan medis sebagai faktor utama yang memperburuk kondisi jemaah hingga menyebabkan kematian.

"Kasus kematian terbanyak itu karena pneumonia dan serangan jantung. Dan setelah kami evaluasi, banyak yang meninggal karena terlambat dirujuk," ujarnya saat ikut memberangkatkan kloter pertama jemaah haji di Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (1/5/2025).

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News