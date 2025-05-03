...

Pneumonia dan Serangan Jantung Jadi Penyebab Jemaah Indonesia Meninggal di Tanah Suci | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 03 Mei 2025 13:11 WIB
A A A
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa mayoritas kasus kematian jemaah haji Indonesia disebabkan oleh pneumonia dan serangan jantung. Ia menyoroti keterlambatan penanganan medis sebagai faktor utama yang memperburuk kondisi jemaah hingga menyebabkan kematian.
 
"Kasus kematian terbanyak itu karena pneumonia dan serangan jantung. Dan setelah kami evaluasi, banyak yang meninggal karena terlambat dirujuk," ujarnya saat ikut memberangkatkan kloter pertama jemaah haji di Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (1/5/2025).
 

(rns)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

