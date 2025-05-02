Miss Indonesia 2024, Monica Sembiring berbagi pengalaman usai enam bulan membangun program akses air bersih di Kampung Ciseke, Desa Padarincang, Kabupaten Serang, Banten.

Selama intens membangun program, banyak kegiatan yang dilakukan Monica bersama anak-anak Kampung Ciseke, mulai dari bermain hingga belajar bersama. Tak jarang wanita lulusan Teknik Kimia itu juga membawa tas, buku dan mainan dari Jakarta untuk anak-anak.

