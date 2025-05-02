...

Peduli Pendidikan, Miss Indonesia 2024 Berbagi Tas kepada Anak-Anak di Kampung Ciseke

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Jum'at 02 Mei 2025 08:19 WIB
Miss Indonesia 2024, Monica Sembiring berbagi pengalaman usai enam bulan membangun program akses air bersih di Kampung Ciseke, Desa Padarincang, Kabupaten Serang, Banten.
 
Selama intens membangun program, banyak kegiatan yang dilakukan Monica bersama anak-anak Kampung Ciseke, mulai dari bermain hingga belajar bersama. Tak jarang wanita lulusan Teknik Kimia itu juga membawa tas, buku dan mainan dari Jakarta untuk anak-anak.
 

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

