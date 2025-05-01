...

Erick Thohir Ungkap Alasan Djenna de Jong Batal Dinaturalisasi | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 01 Mei 2025 10:18 WIB
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab polemik batalnya proses naturalisasi Djenna de Jong untuk bergabung membela Timnas Wanita Indonesia.
 
Dia menegaskan jika kasus Djenna bukan yang pertama. Proses rekrutmen pemain juga selalu dilakukan dengan asas transparan. Sehingga, pemain yang dipilih sesuai standar pelatih.
 
"Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
 

