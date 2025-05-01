Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab polemik batalnya proses naturalisasi Djenna de Jong untuk bergabung membela Timnas Wanita Indonesia.

Dia menegaskan jika kasus Djenna bukan yang pertama. Proses rekrutmen pemain juga selalu dilakukan dengan asas transparan. Sehingga, pemain yang dipilih sesuai standar pelatih.

"Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Baca artikel: Respons Arya Sinulingga soal Tuduhan Djenna de Jong Sebut PSSI Tidak Profesional

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News