Erick Thohir Mimpi Timnas Putri Cetak Rekor Baru, Ini Harapannya | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 01 Mei 2025 10:00 WIB
Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji akan secara serius mengelola Timnas Putri. Dia ingin tidak hanya Timnas Putra yang berprestasi, tetapi juga Timnas Putri maju.
 
"Indonesia harus berani lebih maju. Tidak ada yang berbeda dalam membangun lebih serius baik jang pendek, menengah, dan panjang sepak bola putri maupun putra," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
 
Erick bahkan berambisi mengantarkan Timnas Putri untuk melaju ke Piala Asia hingga Piala Dunia. "Jangan-jangan kita akan menciptakan sejarah pertama kali timnas perempuan masuk Asia Cup, dan nanti mimpi kita panjang lagi, biar masuk World Cup," tandasnya.
 

