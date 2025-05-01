Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji akan secara serius mengelola Timnas Putri. Dia ingin tidak hanya Timnas Putra yang berprestasi, tetapi juga Timnas Putri maju.

"Indonesia harus berani lebih maju. Tidak ada yang berbeda dalam membangun lebih serius baik jang pendek, menengah, dan panjang sepak bola putri maupun putra," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Erick bahkan berambisi mengantarkan Timnas Putri untuk melaju ke Piala Asia hingga Piala Dunia. "Jangan-jangan kita akan menciptakan sejarah pertama kali timnas perempuan masuk Asia Cup, dan nanti mimpi kita panjang lagi, biar masuk World Cup," tandasnya.

Baca artikel: Luis Estrela Tegaskan Ambisi Bawa Timnas Futsal Putri Indonesia Tembus Piala Dunia 2025

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News