Ketua KSPSI Jumhur Hidayat menegaskan kaum buruh bersama istana. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk membela kaum buruh.

"Kita memang ada banyak pertanyaan kenapa kaum buruh bisa dengan presiden sejak 60 tahun, sejak presiden Soekarno. Dan presiden akan pidato di hari buruh. Kita bisa bersekutu dengan istana, karena istana saat ini punya embrio dan niat baik untuk membeaskan orang-orang tertindas atau kaum terpinggirkan," kata Jumhur Hidayat, Kamis (1/5/2025).

(rns)

