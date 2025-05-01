...

Presiden Prabowo Pidato di Hari Buruh, KSPSI: Istana Mau Bebaskan Orang Terpinggirkan

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 01 Mei 2025 19:16 WIB
Ketua KSPSI Jumhur Hidayat menegaskan kaum buruh bersama istana. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto  memiliki komitmen kuat untuk membela kaum buruh.
 
"Kita memang ada banyak pertanyaan kenapa kaum buruh bisa dengan presiden sejak 60 tahun, sejak presiden Soekarno. Dan presiden akan pidato di hari buruh. Kita bisa bersekutu dengan istana, karena istana saat ini punya embrio dan niat baik untuk membeaskan orang-orang tertindas atau kaum terpinggirkan," kata Jumhur Hidayat, Kamis (1/5/2025).
 
 
 

(rns)

