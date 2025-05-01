...

Singgung Omnibus Law, KSPI Sampaikan 6 Tuntutan Buruh di Hadapan Presiden Prabowo

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 01 Mei 2025 17:25 WIB
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan enam tuntutan buruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa para buruh berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap persoalan ketenagakerjaan.
 
Tuntutan utama yang disorot adalah penghapusan sistem outsourcing, yang dinilai buruh sebagai bentuk perbudakan modern. Said Iqbal percaya Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk memperbaiki kondisi buruh dan berharap sistem tersebut segera dihapus di Indonesia.
 
 
 
 

