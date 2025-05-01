Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan enam tuntutan buruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa para buruh berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap persoalan ketenagakerjaan.

Tuntutan utama yang disorot adalah penghapusan sistem outsourcing, yang dinilai buruh sebagai bentuk perbudakan modern. Said Iqbal percaya Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk memperbaiki kondisi buruh dan berharap sistem tersebut segera dihapus di Indonesia.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News